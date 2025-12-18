Sicilia: piano triennale per il settore forestale

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una norma che definisce il piano di investimenti per il settore forestale e la prevenzione degli incendi per il triennio 2026-2028. Lo stanziamento complessivo supera gli 873 milioni di euro, confermando e rafforzando l’impegno della Regione nella tutela del patrimonio boschivo e nella sicurezza del territorio.

Le risorse ammontano a 291,2 milioni di euro per il 2026, 291,3 milioni per il 2027 e 290,3 milioni per il 2028. Per il primo anno è previsto inoltre un incremento straordinario di 41,1 milioni di euro, destinato in particolare al rafforzamento del personale forestale e alle attività di prevenzione degli incendi. Il provvedimento autorizza anche l’impiego aggiuntivo del personale per ulteriori 23 giornate lavorative nel corso del 2026.

I fondi sono ripartiti tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e il Comando del Corpo forestale, ai quali competono le attività di prevenzione incendi, gli interventi conservativi e la gestione del patrimonio boschivo.

Secondo Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’ARS, la norma rappresenta un passaggio decisivo per garantire stabilità e prospettive a un settore strategico. Pellegrino ha sottolineato come le risorse certe per tre anni e il potenziamento immediato delle squadre antincendio segnino un cambio di passo, orientato non solo alla gestione delle emergenze ma a una programmazione continua, in linea con l’azione del Governo regionale e del presidente Renato Schifani.