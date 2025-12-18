11.7 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Salute

Sicilia: piano triennale per il settore forestale

Da stranotizie
Sicilia: piano triennale per il settore forestale

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una norma che definisce il piano di investimenti per il settore forestale e la prevenzione degli incendi per il triennio 2026-2028. Lo stanziamento complessivo supera gli 873 milioni di euro, confermando e rafforzando l’impegno della Regione nella tutela del patrimonio boschivo e nella sicurezza del territorio.

Le risorse ammontano a 291,2 milioni di euro per il 2026, 291,3 milioni per il 2027 e 290,3 milioni per il 2028. Per il primo anno è previsto inoltre un incremento straordinario di 41,1 milioni di euro, destinato in particolare al rafforzamento del personale forestale e alle attività di prevenzione degli incendi. Il provvedimento autorizza anche l’impiego aggiuntivo del personale per ulteriori 23 giornate lavorative nel corso del 2026.

I fondi sono ripartiti tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e il Comando del Corpo forestale, ai quali competono le attività di prevenzione incendi, gli interventi conservativi e la gestione del patrimonio boschivo.

Secondo Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’ARS, la norma rappresenta un passaggio decisivo per garantire stabilità e prospettive a un settore strategico. Pellegrino ha sottolineato come le risorse certe per tre anni e il potenziamento immediato delle squadre antincendio segnino un cambio di passo, orientato non solo alla gestione delle emergenze ma a una programmazione continua, in linea con l’azione del Governo regionale e del presidente Renato Schifani.

Articolo precedente
Spettacolo di Natale a Sava con Miss Naty Voice
Articolo successivo
Bici da corsa Factor ONE in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.