“Il nostro nuovo formulato nanotecnologico diventerà un supporto essenziale in ambito industriale per le stamperie e le tipografie e per i viaggi in treno e areo. Stiamo entrano in nuova era dei nanomateriali 5.0 e, dopo anni di studio stiamo puntando su una rivoluzione, che mette al centro della ricerca soluzioni concrete per un cambiamento sociale positivo nella vite delle persone, degli imprenditori e delle società”. A dirlo la direttrice del laboratorio di nanotecnologie “4ward360”, Sabrina Zuccalà spiegando le caratteristiche dei nuovi materiali nanotecnologici fotocatalitici. “Il nostro intento è incrementare le potenzialità dei nanomateriali in un’ottica di miglioramento della qualità della vita, per un progresso utile alla comunità e non fine a se stesso. Dobbiamo smetterla di parlare di nanotecnologia senza un’ utilità definita, iniziamo ad apportare un cambiamento sociale attraverso applicazioni di nanomateriali. Dobbiamo solo essere consapevoli che essi rappresentano un mezzo per il cambiamento non l’obiettivo finale”.

