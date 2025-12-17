Sicilia, incentivi per il lavoro agile

La norma che incentiva il lavoro agile rappresenta un segnale di modernità e attenzione verso lavoratori e imprese. È una misura che guarda al futuro e valorizza le competenze dei siciliani, offrendo nuove opportunità senza costringerli a lasciare la propria terra.

La disposizione prevede contributi fino a 30 mila euro per le imprese con sede fuori dalla Sicilia che assumeranno, per almeno tre anni, personale residente nell’isola in modalità smart working. Previsti anche incentivi per il coworking, con l’obiettivo di favorire reti professionali e nuove iniziative imprenditoriali.

La deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, ha evidenziato il clima di collaborazione registrato in aula sui primi articoli della manovra, dedicati al sostegno alle imprese e all’occupazione. Il presidente Schifani ha saputo costruire un dialogo costruttivo con le opposizioni, ottenendo un risultato condiviso nell’interesse dei siciliani. Con gli incentivi previsti si rafforza il sostegno alle aziende che investono nel territorio, con contributi fino al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi.