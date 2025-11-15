20.6 C
Sicilia in tempesta: il gossip sulla crisi politica attuale

L’inchiesta sulla sanità siciliana continua a provocare scossoni sia politici che amministrativi in tutta la Regione. Gli imputati, tra cui l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e il parlamentare Saverio Romano, si sono presentati davanti al Giudice per le indagini preliminari con diverse strategie difensive. Ora si attende una decisione sulla richiesta di arresto avanzata dalla procura di Palermo.

Intanto, cresce il numero di cittadini sorpresi dal sistema di distribuzione dei ruoli di potere contestato a Cuffaro. In risposta, il presidente della Regione, Schifani, ha revocato gli assessori della “Nuova DC”, come se fossero gli unici responsabili del deterioramento etico delle istituzioni siciliane. I partiti dell’opposizione, che fino a poco tempo fa hanno condiviso il metodo di spartizione, hanno annunciato l’intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Schifani.

La situazione in Sicilia richiama alla mente la favola de “Il re è nudo”, in cui un sovrano credeva di indossare un abito magnifico, mentre il popolo lo acclamava. In questa nuova realtà, la procura di Palermo rappresenta il bambino che ha avuto il coraggio di dire “il re è nudo”, risvegliando le coscienze.

Tuttavia, per i cittadini siciliani, la situazione non è una favola, ma un’amara realtà. I malati e i giovani in cerca di futuro sono le vere vittime di questa arroganza. Inoltre, la scelta del nome del partito voluto da Cuffaro solleva interrogativi, poiché non sembra riflettere i principi dei fondatori della Democrazia Cristiana.

Infine, i metodi adottati dai partiti “moderati” sembrano distanti dall’ispirazione popolarista di Luigi Sturzo, confliggendo con la necessaria autonomia per lo sviluppo del territorio.

