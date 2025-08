Sicilia: il turismo artigianale che cresce nel 2025

La Sicilia si conferma come una delle regioni italiane più attive nel settore dell’artigianato legato al turismo. Secondo il report dell’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia, l’isola conta 14.886 imprese artigiane, pari al 21% del totale nazionale, impiegando oltre 35.000 persone.

Nel periodo estivo del 2024, l’isola ha registrato oltre 10 milioni di presenze turistiche, rappresentando il 59% del totale annuo, con una crescita del 4,7% rispetto all’estate precedente. Di queste, il 46,5% sono turisti stranieri, principalmente provenienti da Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. I comuni con il maggior afflusso di visitatori internazionali sono Palermo, Taormina, Catania, Cefalù e Giardini-Naxos.

L’analisi rivela che nel 2024 la spesa dei turisti stranieri in Sicilia ha raggiunto i 2.600 milioni di euro, con il 43,5% speso nei soli mesi estivi. Inoltre, si prevede che per l’estate 2025 le imprese del settore turistico crearanno 26.040 nuovi posti di lavoro, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente.

Il settore agroalimentare rappresenta il cuore dell’artigianato siciliano, con oltre 4.700 aziende, mentre altre attività manifatturiere e servizi costituiscono una fetta significativa della domanda turistica. Ristoranti, pizzerie e bar stanno promuovendo la qualità dei prodotti locali, contribuendo in modo determinante all’esperienza degli ospiti sull’isola. Le province di Palermo e Agrigento si distinguono per una percentuale di artigianato turistico superiore alla media regionale, evidenziando l’importanza del settore per l’economia locale.