Sicilia Express, ovvero come trasformo il viaggio di Pasqua in un’esperienza low-cost (ma lenta come 100 anni fa)

Torna Sicilia Express, il treno che connette il Nord e il Centro con il Sud per facilitare il rientro degli emigrati siciliani in occasione di Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile. Dopo il successo del Natale scorso, il “pacchetto viaggio Sicilia Express” è nuovamente disponibile, comprendendo anche il traghetto. Questo servizio è pensato per rendere più economico e sostenibile il viaggio verso la Sicilia, soprattutto in un momento in cui i prezzi dei voli sono aumentati notevolmente. Tuttavia, il viaggio avrà una durata di 20 ore, un tempo che sembra risalire a un secolo fa.

Per le prossime vacanze pasquali sono previste due partenze: la prima giovedì 17 aprile da Torino, con fermate a Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma, prima di proseguire in traghetto verso Palermo, Catania e Siracusa. Il ritorno è previsto per sabato 26 aprile, con 560 biglietti disponibili a partire da 29,90 euro, acquistabili dal 5 aprile tramite il sito di Trenitalia. La seconda partenza dello stesso giorno avrà fermate a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, con proseguimento in nave fino a Palermo e ritorno lunedì 21 aprile; 472 biglietti venduti a partire da 30 euro, acquistabili dal 8 aprile.

Nonostante la lunghezza del viaggio, verranno organizzate attività a bordo per rendere l’esperienza più piacevole, mentre alcuni viaggiatori lamentano la frustrazione per un tragitto così lungo per vedere i propri cari durante le festività. Ci sono però anche coloro che apprezzano l’opportunità di riscoprire il fascino di viaggiare lentamente.