Sicilia Express: la nuova serie comica di Ficarra e Picone

Il duo comico siciliano, Ficarra e Picone, torna su Netflix con una nuova serie natalizia intitolata “Sicilia Express”. La serie, formata da cinque episodi, segue il successo di “Incastrati” e ha già una data d’uscita fissata per il 5 dicembre, accompagnata da immagini e una clip promozionale.

La trama di “Sicilia Express” ruota attorno a Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che vivono tra il lavoro a Milano e le famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, scoprono un portale magico, un evento che promette di cambiare le loro vite in modo inaspettato e complicato.

Nel cast, oltre ai protagonisti, troviamo Katia Follesa e Barbara Tabita. La serie è prodotta da Tramp Limited ed è scritta, diretta e interpretata dallo stesso duo, con la collaborazione di Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

“Sicilia Express” aggiunge un nuovo capitolo alla carriera televisiva di Ficarra e Picone, che con “Incastrati” hanno già dimostrato la loro abilità nel mescolare comicità e crime. Questa nuova serie introduce anche elementi fantastici, in perfetta sintonia con il periodo natalizio. Non è la prima volta che i due affrontano temi legati al Natale: nel passato hanno diretto “Il primo Natale”, una commedia che li ha visti interpretare due uomini trasportati nell’epoca della nascita di Gesù.

Inoltre, il duo sarà presente anche in un episodio della terza stagione di “Call My Agent – Italia”, che è in arrivo su Sky e NOW.