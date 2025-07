Sicilia EcoDigital: Innovazione e Sostenibilità per il Futuro

In Sicilia sta per riprendere l’iniziativa Sicilia EcoDigital, che mira a promuovere l’innovazione sostenibile e la transizione ecologica attraverso eventi di confronto. L’iniziativa, guidata da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, si avvale del supporto dell’Intergruppo parlamentare Ecodigital all’ARS, rappresentato dalla deputata Jose Marano.

Le due tappe dell’evento si svolgeranno oggi a Palermo e domani a Catania, a partire dalle ore 17:30, rispettivamente al Magnisi Studio e nella sede dell’ARS. L’incontro si propone di esplorare il potenziale della Sicilia nel contesto di un’evoluzione verso una maggiore sostenibilità e digitalizzazione, con l’intento di promuovere opportunità di lavoro e benessere per i giovani.

Pecoraro Scanio ha sottolineato che la Sicilia possiede le risorse necessarie per diventare un leader nell’innovazione EcoDigital. Ha esortato a superare modelli economici obsoleti investendo in economia circolare e energie rinnovabili, evidenziando l’importanza di progetti sostenibili, come la produzione di energia green e soluzioni per la dissalazione a basso impatto ambientale.

Jose Marano ha condiviso l’importanza di questo appuntamento, sottolineando il ruolo cruciale della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica per il progresso della Sicilia. Ha citato leggi recenti, come quelle sulla blockchain e sull’intelligenza artificiale, dimostrando l’impegno verso queste tematiche.

Entrambi i protagonisti hanno dichiarato che investire in una Sicilia EcoDigital è un passo fondamentale per promuovere un futuro incentrato su conoscenza, sostenibilità e occupazione giovanile, rispondendo così alle sfide dell’emergenza climatica.