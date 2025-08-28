Sicilia e longevità: il segreto della dieta mediterranea

In Sicilia, esiste un’area dove raggiungere i cent’anni è quasi una consuetudine. Questa è la terra dei Sicani, fulcro del progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, che sta cambiando la visione del turismo enogastronomico, trasformando sagre tradizionali in veri e propri laboratori scientifici sulla longevità. Qui i centenari sono più di quattro volte rispetto alla media nazionale, attirando l’attenzione di ricercatori e visitatori, con eventi registrati al completo da luglio in poi.

Il 21 agosto, a Caltabellotta, si è svolto un convegno nell’ambito dell’anteprima dell'”Olio Folk Fest”, incentrato sull’importanza dell’olio extravergine di oliva per la longevità. Il medico Mimmo Macaluso ha presentato uno studio che evidenzia come questo olio possa ridurre del 28% la mortalità dovuta a malattie cerebrovascolari.

La chef Giusina Battaglia ha sottolineato l’importanza delle materie prime locali, come le farine di grani antichi, apprezzate anche da chi ha intolleranze al glutine. Il sindaco Biagio Marciante ha dichiarato che Caltabellotta è riconosciuta come una delle “blu zone emergenti” grazie alla sua tradizione culinaria autentica.

L’estate è stata ricca di eventi. Il “Terre Sicane Wine Fest” ha avuto luogo all’Abbazia di Santa Maria del Bosco, mentre Cattolica Eraclea ha celebrato i “Frutti della Terra”. Cianciana ha dato spazio ai grani antichi, considerati attuali alleati della salute. Altre sagre hanno messo in risalto la filosofia del “niente si butta” e i sapori locali.

Il 23 agosto, Bisacquino ha ospitato il “Festival delle Eccellenze”, focalizzandosi su olio e cipolla. Questi eventi sono parte del progetto sostenuto da diverse istituzioni, che si inserisce nel contesto di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025 e Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. La “Rete per la Valorizzazione Agroalimentare dei Sapori Sicani” comprende oltre venti manifestazioni, rendendo ogni borgo un punto di osservazione per scoprire i segreti della dieta mediterranea, qui mantenuta nelle sue origini.