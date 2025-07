Sicilia e affitti brevi: ottimismo e nuove sfide per il 2025

Il settore turistico siciliano si prepara a un’estate 2025 con uno spirito positivo, nonostante le sfide poste dall’inflazione e dalle nuove normative. Recenti ricerche della piattaforma Holidu, basate su interviste a 70 proprietari di immobili, evidenziano un’attesa di crescita per le prenotazioni, benché il contesto economico presenti diverse criticità.

L’86% degli operatori intervistati prevede un incremento delle prenotazioni, un notevole aumento rispetto al 50% dell’anno precedente. Tuttavia, solo il 41% degli host intende apportare modifiche ai prezzi, limitando gli aumenti generalmente a un massimo del 10%. Tra le motivazioni principali dell’aumento dei costi si segnalano l’inflazione e le nuove spese legate all’adeguamento alle normative vigenti.

C’è anche un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori, con un aumento delle prenotazioni anticipate e una flessione nei soggiorni più lunghi. Le famiglie e le coppie restano i principali target, ma cresce l’interesse verso i viaggiatori digitali e le vacanze con animali.

Con l’introduzione di un quadro normativo più rigido, gli host dovranno conformarsi a requisiti minimi e procedure burocratiche più complesse. Queste nuove regole, che entreranno in vigore nel 2025, impongono requisiti come la registrazione su portali ufficiali e misure di sicurezza, creando preoccupazione tra i proprietari riguardo a possibili sanzioni e una diminuzione dei redditi.

Il mercato degli affitti brevi in Sicilia conta attualmente circa 40.421 strutture. Nonostante i dinamici cambiamenti, la lotta contro l’abusivismo rimane una priorità per le autorità regionali, data la preoccupante diffusione di strutture non registrate.