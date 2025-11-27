Sicilia contro maltrattamento animali

L’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino ha annunciato che porterà in giunta la proposta di costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel processo contro i tre imputati accusati della barbara uccisione della cagnolina Timida, avvenuta a Siracusa. La cagnolina, anziana, era stata legata ai binari ferroviari e decapitata dal passaggio di un treno, un atto che ha profondamente indignato l’opinione pubblica.

Secondo l’assessore, questo atto è necessario per affermare con forza che il governo siciliano non tollera alcuna forma di violenza sugli animali. L’assessore ha inoltre espresso apprezzamento per l’iniziativa del Consiglio comunale di Siracusa, che ha approvato una mozione per la costituzione di parte civile. L’assessore sottolinea che la civiltà di un popolo si misura da come vengono trattati gli animali, un principio che deve guidare l’azione delle istituzioni nel lanciare un messaggio inequivocabile: nella nostra società non c’è spazio per atti di tale barbarie.