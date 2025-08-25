Sicilia chiama a raccolta: nuovo centrodestra in arrivo

Il coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, Alfonso Alaimo, lancia un appello ai siciliani affinché si uniscano per risollevare la propria terra, spesso tradita da promesse inadempiute e giochi di potere. La situazione attuale richiede uomini e donne liberi, pronti a costruire un centrodestra nuovo, liberale e fedele ai valori del Partito Popolare Europeo.

Alaimo invita i cittadini a non essere solo spettatori, ma protagonisti attivi di un cambiamento necessario. Sottolinea che è tempo di chi non si arrende, desideroso di una Sicilia forte, rispettata e capace di guidare il cambiamento. Critica l’immobilismo e i compromessi, chiedendo coraggio, passione e responsabilità. Alternativa Popolare si propone come la casa di chi ancora crede nella politica come un servizio per la comunità, non come un privilegio.

Le prossime elezioni amministrative sono viste da Alaimo come un momento cruciale. Saranno un banco di prova: è fondamentale partecipare attivamente per non rimanere intrappolati nel passato. Alternativa Popolare invita chiunque desideri contribuire a questa sfida a unirsi al movimento.

Alaimo esorta i potenziali sostenitori a mettersi in gioco e contattare il partito all’indirizzo email fornito. Conclude affermando che la battaglia è già iniziata e il futuro della Sicilia è nelle mani dei cittadini. L’appello è chiaro: la Sicilia chiama, è tempo di rispondere insieme.