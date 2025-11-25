Sicilia: calcio e solidarietà

A San Fratello, comune di 3500 abitanti sui monti Nebrodi, c’è una squadra di calcio che si chiama San Benedetto. La squadra è in testa al suo girone di Seconda categoria, ma non ha un campo di calcio agibile da quattro anni. Il campo è inagibile per lavori, quindi i giocatori si allenano ad Acquedolci. La squadra è stata fondata da Delfio Calabrese, che è anche il capitano. Delfio alleva il cavallo sanfratellano, la razza più antica d’Italia, e gioca a calcio con suo figlio Antonio, di 17 anni.

La squadra di calcio nasce con l’intento di utilizzare lo sport come strumento sociale contro l’abbandono scolastico e per aiutare i giovani a credere nel proprio futuro. Il calcio serve per tenere i ragazzi lontani da alcol e droghe e combattere l’abbandono scolastico. La scuola calcio è gratuita e ci sono 40 ragazzini che partecipano. Delfio spiega che il calcio è uno strumento per insegnare ai ragazzi i giusti valori e per far loro capire che tutto si può raggiungere con i sacrifici e gli allenamenti. La squadra è un’occasione per i ragazzi di stare insieme, di confrontarsi e di costruire qualcosa di bello. Delfio è orgoglioso dei suoi ragazzi e vuole far capire loro che la vita è fatta di sacrifici, ma che con gli allenamenti e la dedizione si può raggiungere tutto.