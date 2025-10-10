Sicilia barocca: scopri le meraviglie del sud-est italiano

La Sicilia sud-orientale presenta il suo fascino barocco al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del turismo, che si svolge dall’8 al 10 ottobre. A rappresentarla c’è “Enjoy Barocco”, un’organizzazione del Gal Terra Barocca, creata per valorizzare in modo coordinato le città di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

La partecipazione alla fiera, nello stand della Regione Siciliana, segna un passo importante per un territorio che punta sulla qualità, sostenibilità e identità. “Partecipare al TTG è un’opportunità per dialogare con gli operatori del settore e promuovere l’immagine della Sicilia barocca come meta autentica e accogliente”, afferma Cristian Del Bono, responsabile di Enjoy Barocco.

Negli ultimi mesi, la Sicilia sud-orientale ha visto un aumento significativo dei visitatori stranieri, specialmente da Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La permanenza media è di 4,4 giorni, riflettendo un turismo più lento e consapevole, interessato a esperienze autentiche. Il grado di soddisfazione dei turisti è elevato, con una valutazione media di 88 su 100, con picchi di 94 tra le coppie anglosassoni.

Le previsioni per la stagione invernale sono positive, con buone prenotazioni per le vacanze di Natale. Molte strutture offrono tariffe accessibili, inferiori ai 150 euro per camera doppia, mantenendo un elevato standard di accoglienza.

Per il futuro, Enjoy Barocco punta su innovazione e una comunicazione più dinamica per migliorare la competitività. Una nuova piattaforma digitale fornisce dati aggiornati per supportare le attività commerciali, accanto a podcast, campagne sociali e un sito web rinnovato con assistente virtuale per informazioni personalizzate. L’obiettivo è promuovere la ricchezza del patrimonio barocco, mantenendo l’autenticità del territorio.