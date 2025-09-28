Sicilia: Assunzione storica di donne vittime di violenza

La Regione Siciliana ha assunto due donne vittime di violenze che hanno provocato sfregi permanenti al viso, un’iniziativa pionieristica in Italia. Oggi, presso il dipartimento della Funzione pubblica, Barbara Bartolotti e P. D. L. hanno firmato il contratto di lavoro come Assistenti, categoria C.

Questa assunzione è possibile grazie alla legge 3 del 2024, che prevede l’inserimento prioritario nel pubblico impiego delle donne che hanno subito aggressioni con sfregi permanenti al volto e dei figli di vittime di femminicidio, sempre che siano residenti in Sicilia e nei limiti delle risorse disponibili. La legge è stata resa retroattiva lo scorso giugno grazie a un emendamento voluto dal governo Schifani.

Il presidente Renato Schifani ha dichiarato che la Sicilia è la prima Regione in Italia a implementare questa legge, sottolineando l’importanza della tutela per coloro che hanno subito maltrattamenti e il loro reinserimento sociale e lavorativo. Ha descritto la retroattività della legge come un atto di giustizia e solidarietà verso le vittime di violenza.

L’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, ha espresso orgoglio per questa attuazione della legge, che offre dignità e speranza a donne colpite da aggressioni. Ha sottolineato che la retroattività del provvedimento ha permesso di includere anche chi ha subito violenze prima dell’approvazione della norma.

Infine, l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, ha evidenziato l’impegno del governo Schifani nel contrastare la violenza sulle donne e nel rispondere rapidamente alle richieste delle vittime, conferendo dignità a chi ha subito sfregi permanenti.