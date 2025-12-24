Siccità nel Trapanese

Il 2025 sarà ricordato nel Trapanese come l’anno della siccità e della crisi idrica permanente. Un’emergenza che non è esplosa all’improvviso, ma che ha accompagnato mese dopo mese cittadini, imprese e amministrazioni locali, trasformando la mancanza d’acqua in una condizione quasi ordinaria.

Già nei primi mesi del 2025, il sistema idrico trapanese mostrava segni evidenti di fragilità. Le piogge insufficienti, l’abbassamento degli invasi e una rete di distribuzione vetusta hanno reso sempre più frequenti le riduzioni di portata e i turni di erogazione.

La svolta negativa arriva tra la primavera e l’inizio dell’estate, quando un grave guasto alla condotta Bresciana manda in tilt la distribuzione idrica. Trapani resta a secco per ore, poi per giorni. Interi quartieri senz’acqua, l’ospedale Sant’Antonio Abate, Misiliscemi, l’Aeronautica e persino Favignana colpite dal blackout idrico.

La crisi idrica colpisce duramente anche il settore turistico. Nel centro storico di Trapani, gestori di case vacanza e strutture ricettive denunciano disservizi continui. Le segnalazioni parlano di turni saltati, linee telefoniche irraggiungibili, PEC come unica forma di comunicazione con il servizio idrico.

L’autunno svela il cuore del problema: la gestione degli invasi, a partire dalla diga Garcia. I dati sulle riserve idriche sarebbero stati clamorosamente sovrastimati. Dai 3 milioni di metri cubi dichiarati si passa a poco più di 500 mila. Un errore che ha conseguenze immediate e pesantissime: acqua distribuita all’agricoltura quando avrebbe dovuto essere conservata per l’uso potabile, comuni dell’entroterra ridotti alle autobotti, portate dimezzate e stop improvvisi all’erogazione.

Il clima si fa incandescente. Il sindaco di Trapani attacca duramente la Regione Siciliana, parlando non di errore ma di “orrore”: milioni di metri cubi d’acqua sottratti alla riserva potabile, mentre 20 comuni hanno rischiato di restare senz’acqua. Intanto si è fatto ricorso ai ripari con soluzioni emergenziali: collegamenti tra invasi, rilanci dei pozzi, uso del dissalatore, che però arriva in ritardo e con costi elevati.

A rendere ancora più amara la crisi è il paradosso che si consuma alla diga Trinità, dove, nonostante le piogge, l’acqua in eccesso viene scaricata a mare per limiti di sicurezza mai aggiornati. Manutenzioni non effettuate, burocrazia e rimpalli di responsabilità impediscono di aumentare la capienza utilizzabile. Così, mentre i rubinetti restano a secco, l’acqua dolce viene sprecata.

Nel frattempo, la Protezione Civile distribuisce milioni di litri d’acqua con decine di autobotti in tutta la provincia. Un impegno enorme che fotografa però una realtà inquietante: l’emergenza non è più eccezione, ma normalità. Un sistema tampone che tiene, ma che non può sostituire una rete idrica efficiente e una pianificazione seria. La crisi idrica nel Trapanese non è più solo una questione climatica, ma il risultato di anni di scelte rinviate, manutenzioni mancate e gestione emergenziale.