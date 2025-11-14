12.4 C
Siccità in Romania: conflitti tra umani e orsi in crescita

Siccità in Romania: conflitti tra umani e orsi in crescita

Ogni riduzione di 25 millimetri di pioggia all’anno aumenta i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica, in particolare i carnivori, di oltre il 2%. Un’indagine dell’Università della California-Davis ha analizzato le interazioni in California dal 2017 al 2023, evidenziando che il cambiamento climatico sta già influenzando la convivenza tra le specie.

I carnivori, secondo i dati raccolti, sono i più colpiti dalla siccità, con un aumento dei conflitti quasi tre volte maggiore rispetto agli erbivori. Specie come il leone di montagna, il coyote e il bobcat mostrano incrementi significativi nei conflitti. Tra i non carnivori, si distingue l’orso nero americano, che ha registrato un aumento simile.

L’aumento dei conflitti deriva dalla crescente sovrapposizione tra le aree abitate dagli esseri umani e gli habitat naturali. La siccità riduce drasticamente la disponibilità di acqua e cibo, costringendo la fauna selvatica a dipendere da risorse sempre più limitate. Per i predatori, questo significa meno prede naturali e la necessità di spostarsi in aree popolate, che spesso offrono risorse agricole. Questo avvicinamento agli insediamenti umani aumenta le occasioni di contatto e conflitto, dalle aggressioni a predazioni di bestiame.

Affrontare questi problemi richiede nuove strategie di gestione. È essenziale integrare le conoscenze sugli effetti del cambiamento climatico nelle politiche locali. Misure come la fornitura di risorse idriche artificiali e il miglioramento degli habitat delle prede naturali possono aiutare a tenere i carnivori lontani dalle aree antropizzate, contribuendo alla conservazione di entrambe le specie.

