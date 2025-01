“Siamo sconvolti, cosa ha fatto prima di morire” Federica Sciarelli ricorda Fiore De Rienzo a Chi l’ha visto: svela l’ultimo gesto

Federica Sciarelli ha ricordato Fiore De Rienzo, storico giornalista di “Chi l’ha visto”, durante la puntata del 29 gennaio 2025, aperta con un tributo alla sua memoria. De Rienzo, scomparso il giorno precedente, ha sempre dimostrato un impegno significativo verso i familiari delle persone scomparse. La Sciarelli ha condiviso l’ultimo messaggio di De Rienzo a Pietro Orlandi, evidenziando la sua dedizione a questi casi, specialmente la scomparsa di Emanuela Orlandi, che ha avuto un forte impatto sia su di lui che sulla conduttrice.

Sciarelli ha descritto De Rienzo come uno dei fondatori e colonne portanti del programma, esprimendo il suo dolore per la perdita e la sua vicinanza alla famiglia del giornalista, in particolare alla moglie Raffaella. Ha messo in luce il modo garbato e rispettoso di De Rienzo nel trattare le inchieste, conferendo un significato umano al suo lavoro. La scomparsa di Manuela Orlandi è stata ricordata come una delle indagini più significative, rappresentando un simbolo di impegno per il giornalista.

Durante la trasmissione, Sciarelli ha trasmesso alcuni estratti delle inchieste di De Rienzo, mostrando quanto umano e appassionato fosse nel suo approccio. La conduttrice ha rivelato che De Rienzo era diventato amico della famiglia Orlandi, esprimendo ammirazione per la madre di Emanuela e trasmettendo una rinnovata speranza. Infine, ha condiviso l’ultimo messaggio di De Rienzo a Pietro Orlandi, un incoraggiamento a continuare nella ricerca della verità, dimostrando così la sua umanità e sensibilità verso i familiari delle persone scomparse.