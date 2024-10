“Siamo in una fase di ‘down'” La cantante italiana ammette la crisi con il suo compagno: cosa sta succedendo

Arisa ha recentemente aperto il suo cuore durante un’intervista con il settimanale Chi, rivelando dettagli sulla sua vita personale e sulla sua attuale situazione sentimentale. Ha parlato della canzone “Canta ancora”, che è anche la colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Questo film narra la storia di Andrea Spezzacatena, un giovane vittima di bullismo, un tema che ha toccato profondamente la cantante, risvegliando in lei emozioni e ricordi legati a esperienze passate di bullismo vissute durante la sua adolescenza.

La canzone “Canta ancora” è stata scritta da Arisa come una risposta artistica alla realtà di molti giovani, affrontando una questione delicata e attuale. Nella sua intervista, Arisa ha sottolineato l’importanza di utilizzare la musica per trattare temi significativi, esprimendo il suo desiderio di condividere le esperienze di chi ha subito bullismo.

In merito alla sua relazione con Walter Ricci, la cantante ha descritto il loro attuale stato come un “periodo healty”, dove si concentra sulla propria salute e benessere. Ha evidenziato l’importanza di mettere se stessa al primo posto e ha espresso la sua visione dell’amore come un campo di alti e bassi. Arisa ha condiviso che la loro relazione sta attraversando una fase di crisi, mostrando il suo impegno a costruire qualcosa di duraturo nonostante le sfide.

Ha anche riflettuto sull’amore, affermando che ci sono sempre due storie da raccontare e che la chiave per un rapporto duraturo risiede nella comunione di anime, piuttosto che nella fusione. Le sue parole rivelano una profonda riflessione sui legami affettivi e sulla crescita personale, con un chiaro desiderio di evolvere insieme a Walter, affrontando le difficoltà che si presentano.

In conclusione, Arisa ha mostrato il suo impegno nel lavorare sulla sua relazione e ha enfatizzato l’importanza di affrontare le sfide con determinazione e consapevolezza, riconoscendo che la felicità, sebbene fugace, merita di essere vissuta e apprezzata.