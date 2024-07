“Siamo dovuti andare al pronto soccorso” Paura per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo le nozze: l’annuncio preoccupa

Reduci dall’indimenticabile celebrazione del loro matrimonio, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, si sono concessi alcuni giorni di relax a bordo di una barca per una breve vacanza. La luna di miele vera e propria, infatti, è in programma per il prossimo mese di ottobre, in occasione del loro anniversario. Un imprevisto improvviso, però, li ha costretti a correre al pronto soccorso. Scopriamo insieme cosa è successo.

Cecilia ed Ignazio coi loro amati cani

Il grande spavento e la corsa al pronto soccorso

Le ultime ore non sono state per nulla semplici per la giovane coppia di neo sposi. I due, attualmente in Sicilia per trascorrere alcuni giorni di vacanza, si sono dovuti recare improvvisamente al pronto soccorso per assistere il loro amato cagnolino Ercolino.

Cecilia ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram una stories in cui ha raccontato ai suoi follower la grande paura provata: “Ci siamo spaventati tantissimo”. Il loro adorato Jack Russel non si è sentito bene, costringendo i proprietari a correre in ospedale.

Gli amati cagnolini della giovane coppia

“Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati. Adesso Ercolino sta un pochino meglio, ma stanotte siamo dovuti andare al pronto soccorso perché non stava tanto bene. Tremava, si lamentava e non respirava bene”.

La showgirl ha poi continuato spiegando:

“Sembra che abbia preso una bronchite, solo che ieri aveva la febbre a 39 e mezzo. Ci siamo molto spaventati, ma adesso fortunatamente riposa. Mi fa strano vederlo così perché come voi sapete è un cane molto vivace e attivo. Ora è una settimana che non sta tanto bene. Speriamo che si riprenda il prima possibile perché noi non stiamo dormendo“.

Il sostegno da parte dei fan della coppia

Il grande spavento provato per le sorti del loro amato cagnolino ha allarmato i fan della coppia e, al tempo stesso, suscitato immediata grande vicinanza e solidarietà. Numerosi, infatti, sono stati i messaggi di affetto rivolti a Cecilia ed Ignazio, incoraggiati nello sperare in una pronta guarigione dell’amato Ercolino.

La Rodriguez insieme al suo Ercolino

La coppia di neo sposi continuerà ad aggiornare i propri followers sulle condizioni di salute del cagnolino a cui tutti augurano una rapida e totale ripresa.