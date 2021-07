Internet si sta rompendo? Ogni tanto il tema si ripropone. Stavolta l’occasione è un lungo articolo di Jonathan Zittrain, professore americano di Diritto digitale e Diritto internazionale presso la Scuola di Legge di Harvard e autore del libro The Future of the Internet, su The Atlantic.

Quando abbiamo cominciato a scrivere sul Web, più di un quarto di secolo fa, eravamo certi che nulla sarebbe andato perso. Ci siamo fidati. E invece molto è diventato irraggiungibile, finito sul binario morto di link rotti. A volte per colpa dell’incuria e la sciatteria di editori che non valorizzano gli archivi storici e così – più o meno consapevolmente – stanno boicottando il sogno dell’archiviazione digitale globale della conoscenza. Ma a quanto pare dobbiamo fare pace con il fatto che il Web non è stato concepito, come ci piaceva pensare, per archiviare tutto per sempre.

Abbiamo avuto occasione di parlarne con Ray Ozzie, imprenditore americano del software che è contemporaneamente un pioniere e un visionario. Già dieci anni fa immaginava un mondo in cui i computer sarebbero stati preistoria. Nato nel 1955, nel 1989 sviluppò il client di posta elettronica Lotus Notes, che poi trasformò in Ibm Notes. Nel 2005 ha preso il posto di Bill Gates come Chief Software Architect di Microsoft quando Gates decise di ritirarsi per dedicarsi alla sua fondazione. Ha guidato Microsoft verso il cloud computing con Azure, Windows Live e Office Web Apps. Nel 2010 se n’è andato per dirigere Hewlett Packard e oggi è advisor di At&t, il colosso americano della telefonia, e chief executive officer della startup Blues Wireless. Ci ha presentati l’amico comune Dave Winer, sviluppatore software e imprenditore tech pioniere dei feed Rss, dei blog e dei podcast.

“Difficile dire cosa sia più preoccupante per la conservazione della conoscenza dell’umanità oggi: il fatto che le fonti online scompaiano senza preavviso o che possano essere modificate senza che nessuno se ne accorga?”, chiede Zittrain su The Atlantic. Zittrain scrive di link rotti e della fragilità della conoscenza nell’era digitale: “Le biblioteche in questi scenari non sono più custodi per secoli di nulla, tangibile o immateriale, ma piuttosto raccolte di fondi per pagare un accesso fugace alla conoscenza altrove”. Questo problema era già stato ben descritto nel 2013 da Adam Tinworth. L’ironia è che contiene un collegamento ai post del blog di Winer che è rotto, ma ne abbiamo trovato la sostanza qui: “Penso che una grande università come Harvard, che attribuisce un alto valore all’apprendimento, alla storia, alla tradizione e ha svolto un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo dei social media, perché è stata la casa di Mark Zuckerberg agli albori di Facebook e allo stesso tempo per la nascente comunità di blog e podcasting, dovrebbe interessarsi attivamente non solo a preservare gli archivi, ma anche ad aiutare a stabilire standard su come il Web possa continuare a lungo termine, anche nell’era dei silos e della proprietà aziendale. Noi, collettivamente, abbiamo la responsabilità di farlo bene”.

Che cosa ne pensa, Ray Ozzie?

“Il problema dei link rotti è piuttosto profondo e sfumato. Persone premurose e brillanti come Dave Winer e Brewster Kahle (che fondò nel 1996 l’Internet Archive con l’obiettivo dichiarato di archiviare tutto il Web, ndr) continuano a evangelizzare e lavorare a modo loro, ma per il momento non sembrano esserci soluzioni perfette. Per spiegare la sfida alle persone normali va detto che il design originale del Web era basato sul concetto di risorse (come documenti e foto e musica), ognuna delle quali ha un indirizzo (url) che potrebbe essere inserito in documenti, stampato su cartelloni pubblicitari, inserito in contratti legali e quant’altro. Si tende a pensare a questi indirizzi, ai documenti e alle immagini che contengono, come stabili e senza tempo: perché non dovrebbero esserlo? Ma bisogna sapere che: costa denaro reale a qualcuno mantenere i computer che contengono quei documenti e immagini, e a volte muoiono, falliscono o semplicemente perdono la motivazione per continuare a pagare. A volte ciò che è giusto pubblicare oggi è considerato inaccettabile da pubblicare domani. Può essere considerato offensivo, illegale o lesivo della privacy o dei diritti degli altri. A volte gli indirizzi cambiano semplicemente a causa di problemi geopolitici: i link a Porto Rico che terminano in .pr verranno modificati in .pr.us se Porto Rico diventa uno stato americano? Dov’è .tw? Questi problemi non sono teorici, siamo sommersi da pagine con Errore 404 come questa. A volte gli indirizzi cambiano semplicemente a causa di fusioni, scissioni e scioglimenti aziendali. Questo può essere piuttosto complesso perché un concorrente può acquisire un dominio scaduto e trasformarlo in qualcosa che inserisce nuovi documenti a quegli stessi indirizzi.

Nella vita reale, le persone hanno sia nomi sia indirizzi, i nomi non sono univoci e i nostri indirizzi cambiano nel tempo. Negli Stati Uniti, quando vogliamo che un documento resista alla prova del tempo:

1) firmiamo i contratti includendo il nostro nome e indirizzo e data, indicando in modo univoco come siamo stati chiamati e dove abbiamo vissuto in un momento nel tempo.

2) Li archiviamo in un luogo e con un ente stabile nel tempo che non richieda spese di manutenzione continuativa – il più comune è una chiesa o un Registro degli Atti”.

Eppure gli architetti di Internet erano ben intenzionati. Che cosa hanno sbagliato?

“Non sono riusciti a comprendere e ad abbracciare il concetto di nomi per le risorse, pensavano di capire indirizzi e nomi con Ip vs Dns, ma tutto ciò che hanno fatto è stato creare un servizio di ricerca di indirizzi di testo a pagamento a scopo di lucro per indirizzi numerici. Non sono riusciti a comprendere e ad abbracciare il concetto di un Registro degli Atti stabile e gratuito in cui si potrebbe perennemente (senza spese correnti) individuare un documento o una foto per numero di libro, numero di pagina, numero di riga in quel registro, e dove le verità in un momento del tempo per legge non possono essere eliminate da cambiamenti politici, morti o cambiamenti nella struttura aziendale”.

Anche lei ha provato: com’è andata?

Quando ero in Microsoft sono stato benedetto con un budget che mi ha permesso di fare alcuni esperimenti in cui credevo. Alcuni di quegli esperimenti sono sopravvissuti (in particolare Azure, la piattaforma cloud pubblica), mentre molti altri erano esperienze di apprendimento. In un esperimento ho sfidato il team a vedere se potevano creare un registro perpetuo in cui un cliente potesse pagare in anticipo (99 una volta, per sempre) e ricevere un set di spazio di archiviazione, una quantità garantita di calcolo, un nome stabile e indirizzo, e una serie di garanzie che non sarebbero influenzate da eventi inevitabili come la morte e la dissoluzione. Abbiamo superato molti ostacoli tecnici e finanziari. Tuttavia, ho chiuso il progetto quando non sono riuscito a superare altrettanti ostacoli legali, i peggiori relativi alla gestione del titolare del copyright e alle richieste di rimozione da parte del governo. Ci sono sempre stati problemi su cosa succede se qualcuno pubblica materiale pedopornografico? Musica coperta da diritti? Informazioni riservate? Contenuti razzisti?”.

Ci sono soluzioni?

“Non sono una grande persona da criptovaluta, ma sono cresciuto credendo che la soluzione più praticabile all’orizzonte sia la creazione di una blockchain universale che rappresenti il Registro dei Fatti. Oggi ci sono contenuti sulla blockchain di Bitcoin che non svaniranno mai. A causa dell’emergere di Nft (Non-fungible token, un tipo speciale di token crittografico che rappresenta qualcosa di unico, ndr), c’è un crescente interesse per l’archiviazione decentralizzata senza tempo. Fino a quando uno di questi sistemi non raggiunge la massa critica, tuttavia, dobbiamo davvero spargere la voce che il Web come lo conosciamo è puramente effimero. Non c’è niente di male o malvagio o anche triste in questo; è proprio così com’è. Possiamo fare di meglio se ci proviamo”.