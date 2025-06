Siakam: il video virale che ha infiammato le Finals!

Il video più visto di gara-6 delle Finals è stato quello della schiacciata di Siakam su Jalen Williams, che ha suscitato numerosi commenti sui social. Prima dell’incontro, Siakam ha mostrato un comportamento particolare, alzando gli occhi verso il cielo in un momento quasi trance, con gli occhi completamente bianchi. Questa immagine è rapidamente diventata virale, generando battute e meme. Dopo la vittoria decisiva di Indiana che ha portato a gara-7 contro OKC, il video è stato mostrato a Siakam, che ha commentato divertito: “Stavo desiderando di fare una partita da 30 punti… La prossima volta devo ricordarmi di tenere gli occhi chiusi”. Nella partita, Siakam ha registrato 16 punti e 13 rimbalzi, risultando cruciale per il successo dei Pacers e realizzando una schiacciata spettacolare in contropiede su assist no look di Haliburton.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sport.sky.it