Gli hacker che hanno rubato i dati degli iscritti alla Siae hanno contattato alcuni artisti chiedendo loro un riscatto da 10 mila euro in bitcoin. Lo apprende l’AGI.

Nelle scorse ore sono stati inviati alcuni sms con un testo in cui gli attaccanti malevoli si rivolgono direttamente agli artisti di cui hanno ottenuto i dati personali, è evidentemente i contatti: “Benvenuto nel dark web”, recita il messaggio, “abbiamo tutto le tue informazioni personali e bancarie, se non vuoi che venga tutto reso pubblico paga 10 mila euro in bitcoin a questo indirizzo”. La deadline per il pagamento è oggi, il 22 ottobre. Al momento non è chiaro quante richieste siano state fatte.