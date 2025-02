Si trova in Toscana e sembra sempre sul bordo del precipizio.

Roccalbegna è un incantevole borgo medievale nella provincia di Grosseto, in Toscana, caratterizzato da due fortificazioni poste su ripidi rilievi rocciosi. Dominato da un masso ciclopico, il paese presenta la Rocca Aldobrandesca, uno dei luoghi più significativi da visitare. La Pietra e la Rocca, le fortificazioni principali, sono facilmente raggiungibili tramite una ripida strada. All’interno del borgo spicca la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, situata nella piazza centrale insieme al municipio e alla Torre Civica. La chiesa ospita affreschi notevoli, tra cui una Madonna con Bambino dipinta da Ambrogio Lorenzetti, figura chiave della Scuola senese.

Nelle immediate vicinanze, si trova l’Oratorio del Crocifisso, ora museo, e la chiesetta della Madonna con affreschi del Quattrocento, accessibile dalla Porta di Maremma, rimasta in parte conservata. Non lontano dal centro abitato sorge il castello di Triana, costruito dopo il Mille dagli Aldobrandeschi e successivamente ceduto ai Piccolomini. La sua funzione difensiva risale a epoche più remote.

Per conoscere meglio la cultura locale, si può visitare il museo della Focarazza a Santa Caterina, che illustra le tradizioni del territorio. Gli amanti della natura possono esplorare la Riserva Naturale del Pescinello, ricca di biodiversità e bellezze naturali, con secolari alberi lungo il fiume Albegna. Roccalbegna si trova a circa 45 chilometri da Grosseto, ed è accessibile in auto o attraverso collegamenti bus delle Autolinee Toscane.