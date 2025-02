Si trova a Bacoli la cisterna romana più imponente

Alta 25 metri, la Piscina Mirabilis a Bacoli, in provincia di Napoli, è una delle più imponenti cisterne romane. Spesso comparata alla Cisterna Basilica di Istanbul, la Piscina Mirabilis si distingue per dimensioni e ingegno architettonico. Costruita durante l’epoca augustea, serviva a rifornire d’acqua la flotta imperiale di Miseno. La zona dei Campi Flegrei, strategicamente importante, era attrezzata con reti di trasporto per il controllo del Mediterraneo occidentale. L’acqua arrivava attraverso l’acquedotto del Serino e veniva distribuita nella cisterna, lunga 70 metri, larga 25 e alta 15. La struttura è suddivisa in navate sorrette da 48 pilastri cruciformi, che producono effetti di luce suggestivi.

L’interno della Piscina Mirabilis ricorda una cattedrale sotterranea, con un’atmosfera mistica accentuata da silenzio e umidità. I pilastri non solo creano un impatto visivo notevole, ma distribuiscono anche il peso delle volte, permettendo alla cisterna di contenere grandi quantità d’acqua. Il termine “Mirabilis” evoca il senso di meraviglia provato dai visitatori. Sebbene oggi la cisterna sia vuota e visitabile, un tempo era un importante serbatoio d’acqua per la flotta.

Bacoli si trova a circa 25 chilometri da Napoli, facilmente raggiungibile in auto o con mezzi pubblici. Le visite alla Piscina Mirabilis sono organizzate da cooperative culturali e richiedono prenotazione. Il percorso, pur breve, offre un’esperienza affascinante e il costo del biglietto aiuta la manutenzione del sito. Altri esempi di ingegneria idraulica romana, come il Cisternone di Formia e la Cisterna Romana di Fermo, mostrano la straordinaria competenza dei Romani nella costruzione di infrastrutture idriche.