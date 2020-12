I bambini di 2 anni trascorrono 17 ore a settimana davanti agli schermi, circa 25 quando ne hanno 3 e 11 intorno ai 5 anni. Queste medie, pubblicate su Jama Pediatrics, sono state elaborate da uno studio condotto su 2.400 bambini tra il 2011 e il 2016 da due università canadesi. Nel 2018, in Italia, una rilevazione del ministero della Salute ha constatato che oltre il 76% dei bambini oltre l’anno di età passa ore (fino a 3 o più) davanti a televisione, computer.

Si chiama nomofobia ed è il timore di non avere a disposizione il cellulare. Non è una malattia, nel senso che non esiste nei manuali di psichiatria. Esiste invece e la vediamo tutti i giorni, quell’ansia che assale per esempio chi ha lasciato il cellulare a casa o ha la batteria scarica ed è costretto a tornare a casa o a cercare un bar per usare una presa di corrente