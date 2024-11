“Si stavano facendo un regalo” Alessandro Da Tos perde la vita all’improvviso a 38 anni davanti alla compagna. Dove e cos’è successo.

Un tragico evento ha colpito Susegana, in provincia di Treviso, dove un uomo di 38 anni, Alessandro Da Tos, è morto all’interno di una concessionaria. L’incidente ha suscitato profonda emozione tra i presenti e ha messo in luce l’importanza dei primi soccorsi in situazioni di emergenza.

La tragedia si è verificata nella mattinata di ieri presso la concessionaria Carraro. Alessandro, originario di Prata di Pordenone e residente a Rivignano Teor, si trovava in concessionaria con la compagna per valutare l’acquisto di un’auto. Durante la visita, dopo un incontro con il venditore, ha chiesto di dare un’ultima occhiata al veicolo. Improvvisamente, ha avvertito un malore, pronunziando le parole “Mi sento male” prima di accasciarsi al suolo.

Gli immediati tentativi di soccorso da parte del personale della concessionaria non sono bastati. È stato subito allertato il servizio di emergenza 118 e sono intervenuti numerosi mezzi, tra cui un’ambulanza, un’auto medica e un elisoccorso. Nonostante gli operatori del Suem abbiano tentato di rianimarlo per oltre 35 minuti, non ci sono stati successi e Alessandro è stato dichiarato morto dal personale sanitario, lasciando tutti in uno stato di shock.

Questo evento ha sollevato domande sulla salute e sulla sicurezza, rivelando quanto possa essere imprevedibile la vita. Molte persone presenti hanno raccontato di essere rimaste colpite dalla rapidità con cui la situazione è degenerata e hanno tentato di supportare la compagna di Alessandro, in evidente stato di incredulità.

La morte di Alessandro ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale e sulla sua famiglia, con reazioni di dolore e incredulità che si sono diffuse rapidamente. Molti hanno ricordato Alessandro come una persona vivace, amorevole e rispettata, lasciando un vuoto incolmabile.

L’incidente ha anche riacceso l’attenzione sull’importanza della salute e della prevenzione. La comunità ha preso coscienza della necessità di monitorare la propria salute e di prestare attenzione ai segni che il corpo può inviare. È fondamentale che le persone siano preparate ad affrontare situazioni di emergenza e conoscano le basi del primo soccorso, poiché una preparazione adeguata può fare la differenza nella vita di qualcuno.