“Si stanno rivedendo” Colpo di scena sull’ex coppia di Uomini e Donne: nessuno se lo aspettava

L’uscita dal programma più popolare della Mediaset non manda praticamente mai nel dimenticatoio nessun protagonista e nessun personaggio televisivo di Uomini e Donne. C’è, infatti, una novità interessante per una coppia molto apprezzata del passato.

Il celebre dating show di Maria De Filippi su Canale 5 è finito, per questa stagione, ma le storie delle persone che vi sono passate e vi hanno lasciato, in qualche modo, il segno, continuano a catturare l’attenzione del pubblico. Il celeberrimo programma televisivo, che attira quasi tre milioni di spettatori con uno share medio del 25-28%. Per questo motivo, ci sono evidenti “strascichi” posteriormente alla chiusura delle trasmissioni.

Recentemente, l’ex corteggiatrice di Daniele Paudice, Marika Abbonato, è stata coinvolta in un brutto incidente stradale rischiando la vita. Abbonato ha scritto sui social ai suoi follower: “Grazie a tutte le persone che si sono preoccupate e ci hanno soccorso ieri fortunatamente stiamo bene, abbiamo sfiorato una tragedia. Siamo stati miracolati”. Ma non la sola notizia al di fuori del dating show. Per fortuna, si tratta di una notizia intrigante e non allarmante.

Emergono, infatti, notizie fresche su un’altra ex coppia del programma. Mentre la relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continua, si apprende anche del nuovo fidanzamento (a quanto pare ufficiale, date le indiscrezioni molto dettagliate) di Armando Incarnato. Il cavaliere sta uscendo con una giovane donna dai lunghi capelli neri, di 20 anni più giovane di lui. Ma è la segnalazione su una vecchia coppia di Uomini e Donne a tenere banco nelle ultimissime ore.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato: “Un’ex coppia di Uomini e Donne si sta rivedendo”. Non ci sarebbero ulteriori dettagli, quindi non c’è molta chiarezza su questo scoop. Di sicuro un uomo e una donna che sono stati insieme e che si erano lasciati durante il programma si sono riavvicinati. Siamo davanti a un ritorno di fiamma.

Nel frattempo, l’ex corteggiatore Mario Cusitore è tornato alla riscossa su Ida Platano. I due avevano, come ricorderete, avevano sviluppato un forte legame durante il programma, finito poi molto male. Alcune segnalazioni e il comportamento di Mario avevano mandato in frantumi la frequentazione. Chissà se i due riprenderanno da dove avevano lasciato prima della “crisi”.