si spegne la famosissima cantante amata in tutto il mondo, la malattia non le ha dato scampo

Dopo una vita piena di successo è venuta a mancare all’età di 80 anni la celebre cantautrice francese Françoise Hardy. La causa della morte sarebbe un grave cancro che ha inciso sulla salute della donna negli ultimi anni.

Françoise Hardy

Il ricordo della cantautrice in questo articolo.

Addio a François Hardy: Chi era la celebre cantautrice?

Poche ore fa è venuta a mancare all’affetto del mondo dei suoi cari una cantautrice divenuta un’icona di stile e bravura in tutto il mondo. Parliamo della bravissima Françoise Hardy, la cui morte è stata annunciata dal figlio Thomas Dutronc.

Françoise Hardy

La cantante nacque nel 1944 in Francia e aveva solamente 16 anni quando si è avvicinata al mondo della musica e specialmente a quello del rock. La nonna fu un grande modello da seguire per questa ragazza che, grazie alla sua prima chitarra, cominciò a incidere canzoni che entreranno nella storia.

Tra le più famose ricordiamo “Le temps de l’amour” e “Comment te dire adieu”. L’ultimo album della donna è stato invece pubblicata nel 2018 poiché negli ultimi anni è stata colpita da una malattia che ha invalidato tantissimo la sua esistenza.

Per quale motivo è venuta a mancare la cantautrice?

Era il 2004 quando Françoise Hardy riceve una sentenza che in qualche modo avrebbe influito sulla sua vita fino al giorno della sua morte. In quell’anno, infatti, le viene diagnosticato il morbo di Hodgkin, una brutta malattia che l’ha portata a sottoporsi a diverse sedute di chemioterapia.

Françoise Hardy

Nonostante questo però, la donna continuò a lavorare, anche se con il tempo le conseguenze sulla sua salute aumentarono a dismisura. Nel 2019 la cantante decide di ritirarsi dalle scene in quanto il morbo le aveva causato la perdita dell’udito.

In alcuni momenti la donna è stata indotta nello stato di coma al fine di gestire meglio tutte le terapie farmacologiche visto le sue condizioni piuttosto deboli. Provava infatti notevoli difficoltà nella respirazione e nella comunicazione, motivo per cui si era fatta viva in lei la volontà di combattere per ottenere l’eutanasia. Grande il vuoto in tutti coloro che la stimavano e nei suoi familiari.