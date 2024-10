“Si sono sposati” dopo tanti anni d’amore, finalmente è arrivato il grande giorno per i tanto amati cantanti

Il 3 ottobre 2024, Fausto Lama e Francesca Mesiano, noti come “Coma Cose”, hanno celebrato il loro matrimonio a Milano, nella suggestiva Sala degli Specchi di Palazzo Reale. Dopo oltre otto anni insieme, hanno coronato un amore nato nelle strade della città e cresciuto nel mondo della musica. La notizia del matrimonio è stata svelata in modo semplice e discreto, in perfetto stile Coma Cose, tramite un dolce video su Instagram che immortalava il momento emozionante delle promesse.

La coppia aveva annunciato l’intenzione di sposarsi durante il Festival di Sanremo 2023, dove si erano presentati con il brano “L’addio”, una canzone che simboleggiava un nuovo inizio per loro dopo periodi difficili. Durante una conferenza stampa, Fausto aveva scherzato sulla proposta, dicendo a Francesca: “ma che ne pensi se ci sposassimo davvero?”, a cui seguì la presentazione dell’anello. La scelta di “Nozze nel 2024” era stata chiara sin dall’inizio, rendendo l’attesa per il grande giorno dolce e carica di emozione.

L’amore tra Fausto e Francesca è cominciato nel 2017 a Milano, città che ha dato loro successo come coppia e come duo artistico. Nel 2021 avevano debuttato al Festival di Sanremo con “Fiamme negli occhi”, un brano che raccontava il loro legame indissolubile. La loro storia è caratterizzata da complicità, sfide affrontate insieme e una visione condivisa della vita.

Attraverso la musica e i momenti quotidiani, i Coma Cose hanno trasformato la loro vita in un’opera d’arte, esprimendo un amore autentico e sincero, pieno di alti e bassi. Il matrimonio, celebrato con eleganza e semplicità, è la conferma della loro capacità di emozionare, sia nella vita privata che nella carriera musicale.

Questo giorno non rappresenta solo un lieto fine, ma anche un nuovo inizio per la coppia, pronta a vivere una nuova avventura insieme, sempre uniti e con quel “fuoco negli occhi” che li ha resi amati da tutti. Così, Fausto e Francesca hanno dimostrato che l’amore trionfa, lasciando tutti con il cuore colmo di gioia e speranza.