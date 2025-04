“Si sono sposate” Le Vip convolano a nozze dopo sei anni d’amore

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate in una cerimonia intima a Los Angeles, mantenendo la loro relazione lontana dai riflettori. Le due donne si sono incontrate nove anni fa sul set di un film, ma è nel 2019, durante il compleanno di un amico comune, che è scattato qualcosa di speciale tra loro. Da quel momento, la loro relazione è cresciuta in autenticità, senza cercare la ribalta. Kristen, famosa per il ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight, ha trovato in Dylan non solo una compagna, ma anche un partner con cui condividere sogni e ambizioni. Tre anni fa, Dylan ha fatto la proposta di matrimonio, accolta con entusiasmo da Kristen, che ha espresso il desiderio di costruire una famiglia insieme.

La coppia ha valutato la maternità e ha scelto di congelare gli ovuli, evidenziando una pianificazione condivisa per il futuro. Hanno sempre mantenuto un basso profilo, rispettando la loro intimità e scegliendo un matrimonio semplice, privo di sfarzi. La cerimonia si è svolta nella loro casa a Los Angeles, con pochi invitati, tra cui nomi noti come Ashley Benson e suo marito.

La scelta di una celebrazione così intima riflette la personalità delle spose e il cammino della loro relazione, contraddistinta da autenticità e pazienza. Il matrimonio segna un passo importante nella loro vita, ufficializzando un legame che è cresciuto nel tempo. La storia di Kristen e Dylan rappresenta un simbolo di come l’amore possa manifestarsi in modi diversi, lontano da cliché e stereotipi, dimostrando la forza delle connessioni umane.