“Si sono sposate”: L’attrice e la sua compagna hanno finalmente pronunciato il fatidico sì: un matrimonio da sogno

Il matrimonio tra Rebel Wilson e Ramona Agruma si è svolto in Sardegna, Italia, in una cerimonia intima con pochi invitati. Le due donne, felici, hanno annunciato il loro “SÌ” sui social, esprimendo gratitudine per l’anello di fidanzamento fornito da Tiffany e per il supporto di Bob Iger e del team Disney Weddings, che ha contribuito a rendere questo evento magico.

La coppia aveva ufficialmente reso nota la loro relazione nel giugno 2022 tramite un post su Instagram, dove Wilson scrisse: “Pensavo di cercare un principe Disney… ma forse quello che mi serviva davvero era una principessa Disney”. Da quel momento, la loro storia d’amore è cresciuta, e a febbraio 2023 hanno condiviso la notizia del fidanzamento con una tenera foto che ritraeva le loro mani intrecciate.

Il matrimonio, celebrato sabato 28 settembre, rappresenta una nuova tappa in questa relazione, inaugurata dopo due anni di amore pubblico. Wilson ha rivelato che la coppia si era conosciuta tramite un amico comune e che prima di incontrarsi di persona, avevano avuto conversazioni telefoniche. L’attrice ha descritto questa nascita di relazione come “romantica” e “vecchio stile”.

In passato, Rebel Wilson aveva condiviso altri momenti significativi della sua vita, come la nascita della sua prima figlia, Royce Lillian, avuta tramite maternità surrogata, comunicando l’immenso amore che provava per lei. Questo nuovo capitolo, rappresentato dal matrimonio con Ramona Agruma, è celebrato in un contesto che sottolinea l’importanza della famiglia e delle amicizie più care. Durante la cerimonia in Sardegna erano presenti alcuni membri della sua famiglia, tra cui sua madre, sorelle e fratello, insieme ad amici come l’attore Sterling Jones e la conduttrice Marissa Montgomery.

Il matrimonio di Rebel Wilson e Ramona Agruma non è solo un evento privato, ma anche un segno di celebrazione e orgoglio per l’amore nelle sue diverse forme. La cerimonia ha messo in luce la bellezza dell’unione tra due persone che si amano, circondate da amici e familiari in un’affascinante location italiana.