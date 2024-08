“Si sono lasciati perché…” Emerso il presunto motivo della rottura tra Mirko e Perla

Risale ormai a diverse settimane fa la rottura di una delle relazioni che maggiormente aveva appassionato il pubblico italiano in queste ultime stagioni televisive. Stiamo parlando, ovvero, di due volti ormai noti del mondo dello spettacolo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

La loro lunga e travagliata storia d’amore aveva tenuti incollati agli schermi televisivi milioni di italiani. Molti infatti erano rimasti teneramente coinvolti dai sentimenti d’amore che alla fine i due giovani erano riusciti a far emergere e trionfare tra loro.

Al centro ormai del mondo del gossip, non poteva di certo passare inosservata la rottura che, alla fine, è giunta per i due ex protagonisti di Temptation Island e del Grande Fratello. Una rottura che risale ad alcune settimane e che sarebbe stata determinata da cause ben precise e di natura diversa tra loro.

La principale causa della rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

La clamorosa rottura avvenuta tra gli ormai volti noti della televisione italiana, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, tiene ancora oggi aperto un intenso dibattito.

I due, come si sa, dopo essersi lasciati in seguito alla loro partecipazione al programma estivo Temptation Island si erano ricongiunti nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello. Un ritorno di fiamma che aveva scaldato i cuori di milioni di fan. Gli stessi fan che poi non hanno affatto digerito la recente rottura avvenuta tra i due.

Pur non parlando apertamente di rancori od incomprensioni latenti, alla base della fine della loro storia d’amore i motivi sarebbero diversi. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, infatti, Mirko non avrebbe visto di buon occhio alcune amicizie della compagna, mentre secondo la versione dell’esperta di gossip Deianira Marzano la famiglia della ragazza non avrebbe gradito alcuni recenti atteggiamenti dell’ex gieffino.

In realtà, proprio in queste ultime ore starebbe circolando un’indiscrezione riguardante il vero motivo della rottura tra i due. A farla trapelare il settimanale Nuovo Tv secondo il quale Mirko Brunetti sarebbe fortemente desideroso di partecipare al famoso dating show di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore.

Mirko quindi avrebbe lasciato Perla nella speranza di essere contattato dal programma Uomini e Donne ed intraprendere così una nuova esperienza televisiva.