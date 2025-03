“Si sono lasciati dopo pochi mesi”: l’amatissima coppia dice addio: i motivi della rottura

Manuel Bortuzzo e Costanza avrebbero interrotto la loro relazione dopo pochi mesi, senza coinvogere tradimenti, ma per divergenze caratteriali, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica. La notizia ha suscitato notevole interesse sui social, dove Rosica ha sottolineato l’assenza di traumi e conflitti, rimarcando semplicemente le differenze tra i due. Fino a poco tempo fa, Bortuzzo aveva descritto la sua vita amorosa in termini positivi. Durante un’intervista a Verissimo, aveva rivelato di essere innamorato dopo aver superato una difficile esperienza di stalking con la sua ex fidanzata Lulù Selassiè. Aveva menzionato di aver incontrato Costanza tramite un video TikTok, dove la giovane romana condivideva le sue difficoltà nel parlare il dialetto toscano. Questo incontro lo aveva colpito, portando a una relazione che sembrava promettente e caratterizzata da una comunicazione aperta e sincera.

Malgrado le buone premesse, la relazione è giunta a una conclusione inaspettata, lasciando i fan e gli osservatori sorpresi. La notizia dell’addio ha generato reazioni sui social, con i sostenitori di Bortuzzo che hanno espresso simpatia e supporto, sperando in un futuro più sereno per lui. La fine di questa storia d’amore rappresenta non solo un capitolo della vita del nuotatore ma anche un argomento di discussione tra i media e il pubblico. I fan di Bortuzzo continuano a seguirne le avventure, auspicando che il suo percorso personale e professionale possa arricchirsi di nuove esperienze e successi.