“Si sono lasciati dopo 7 anni d’amore” L’amatissima coppia si è detta addio: i fan sono disperati

A quanto pare questo non è un periodo molto fortunato per gli amori. Una coppia molto famosa è infatti giunta al capolinea dopo tanti anni di vita trascorsi insieme. Un fulmine a ciel sereno per tutti i fan che non si aspettavano minimamente una notizia simile.

Ecco di chi stiamo parlando.

Stop all’amore per la fortunata coppia: i fan non riescono a crederci

Non sempre è tutto oro quel che luccica, motivo per cui i social e i giornali, spesso, ci mostrano solo la parte più bella della medaglia. Anche le coppie di vip e attori, nonché personaggi famosi, si ritrovano a vivere delle dinamiche non piacevoli che però non condividono con i loro follower.

Proprio per questa ragione, quando un amore finisce tutti rimangono stupefatti in quanto nessuno avrebbe immaginato un finale di questo tipo. Poche ore fa una coppia molto amata ha infatti annunciato di aver posto fine ad una relazione di lunga data.

I diretti interessati stavano insieme da 7 anni, ma purtroppo sono giunti alla conclusione di come sarebbe meglio che ognuno di loro prendesse la propria strada. La fonte ufficiale di questa notizia è il Daily Mail, che ha parlato di come i due super vip abbiano deciso di voltare pagina.

Chris Martin e Dakota Johnson si sono detti addio

Ad aver messo la parola fine alla propria storia d’amore il frontman dei Coldplay Chris Martin e l’attrice americana Dakota Johnson. I due sono stati fidanzati per 7 anni, ma non hanno mai alimentato il gossip e il mondo dei pettegolezzi.

Ancora una volta non ci troviamo davanti ad una uscita plateale, ma pare che i dubbi sulla loro relazione siano nati a seguito di un comportamento della donna. L’attrice è stata beccata dai paparazzi senza anello di fidanzamento, cosa che in tutti questi anni non era mai successa.

Il Daily Mail ha quindi confermato i dubbi del pubblico dichiarando come i due abbiano fatto di tutto per far funzionare la loro relazione. Purtroppo però, hanno capito che nonostante gli sforzi questo non era più possibile. Esclusa anche la possibilità di un ritorno di fiamma.