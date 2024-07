si sono lasciati a poche settimane dall’uscita dal programma

Un’altra coppia di Uomini e Donne sembra essersi definitivamente detto addio. Parliamo di un cavaliere e di una dama che grazie alle loro vicissitudini ci hanno fatto emozionare tantissimo, ma che purtroppo nella vita vera non hanno trovato l’altra metà della mela.

Ecco di chi stiamo parlando e che cosa è successo fra i due.

Uomini e Donne: un’altra coppia opta per l’addio

Uomini e Donne è un programma che nel corso dell’anno ci regala davvero tante emozioni sia in positivo che in negativo. Siamo tutti felici quando assistiamo alla nascita di un amore vero e genuino e allo stesso tempo ci rammarichiamo quando questo amore finisce dopo poco tempo.

A quanto pare un’altra coppia del dating show di Maria De Filippi avrebbe deciso di prendere strade diverse dopo aver trascorso qualche settimana insieme. Il loro percorso è stato sensazionale e loro due sembravano davvero essere innamorati e molto presi l’uno dall’altra.

Dopo una breve frequentazione avevano quindi deciso di lasciare la trasmissione verso la fine di Aprile, ma purtroppo qualcosa è andato storto nei mesi successivi. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una crisi che poi è culminata con quella della rottura confermata dai diretti interessati. Di chi stiamo parlando?

“Sì, si sono lasciati”: ecco di che si tratta

A confermare l’annuncio della rottura fra i due l’Opinionista social, che avrebbe pubblicato dei gossip relativi a questa coppia ormai divisa. Pare infatti che i due si siano lasciati in vista delle vacanze estive, in quanto lei starebbe trascorrendo dei giorni in compagnia delle sue amiche, lui invece con la figlia.

Purtroppo stiamo parlando di Gianluca Rocchetti e di Maura Vitali che, per l’appunto, si erano conosciuti nel corso del Trono Over di Uomini e Donne. Molti hanno chiesto all’Opinionista social se il due si fossero lasciati e nel giro di pochi minuti è purtroppo arrivata la conferma.

Secondo alcune voci di corridoio i due avrebbero deciso di confermare tale ipotesi ma solo in veste ufficiosa, in quanto sui social non è ancora stato diffuso e nulla. Non possiamo far altro quindi se non attendere la conferma di chi sta vivendo questa storia in prima persona.