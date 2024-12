“Si sono incontrati tutti insieme” Fedez, Giovanni Provera e Chiara si sono trovati proprio lì. Il motivo è importante

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno partecipato insieme alla recita di Natale dei loro figli, accompagnati dai rispettivi ex coniugi, Fedez e Nicole Moellhausen. L’evento si è svolto presso il prestigioso istituto St. Louis di Milano ed è stato caratterizzato da un’atmosfera di convivialità, sebbene non completamente serena. Il settimanale Chi ha messo in evidenza l’assenza di tensione tra i partecipanti, nonostante le loro relazioni personali complesse.

Le foto scattate durante l’evento ritraggono Giovanni Tronchetti Provera e la sua ex moglie, Nicole Moellhausen, che sono arrivati insieme ma si sono separati al termine della recita. La coppia aveva chiuso il loro lungo matrimonio un anno fa, gestendo la separazione con discrezione, a differenza del più mediatico addio tra Fedez e Chiara Ferragni. La riservatezza dei Tronchetti Provera ha sorpreso molti, considerando che la notizia della separazione è emersa solo dopo l’inizio della nuova relazione tra Giovanni e Chiara. Nonostante ciò, questa pubblica esposizione potrebbe risultare sgradita ai membri della famiglia Tronchetti Provera, noti per la loro privacy.

Per le festività, Giovanni e Chiara prevedono di trascorrere il Natale con la famiglia di lui all’Alpe di Siusi e festeggiare Capodanno a St. Moritz con i loro figli. Questi piani evidenziano la volontà di mantenere legami familiari nonostante le complicate relazioni personali.

Nel frattempo, il Tribunale di Milano ha ufficializzato l’accordo di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, che anticipa un divorzio previsto nei prossimi mesi. Ciò implica che entrambi saranno presto liberi di intraprendere nuove relazioni. Attualmente, Fedez non ha rivelato una nuova compagna, alimentando le speculazioni sul suo futuro sentimentale. La separazione e il probabile divorzio rappresentano un nuovo capitolo per entrambi, che dovranno affrontare le sfide della vita da single mantenendo però il loro impegno come genitori dei tre figli.

La dinamica della co-genitorialità e la ricerca di un ambiente sereno per i bambini saranno cruciali nel loro percorso futuro, soprattutto in vista di eventuali nuove relazioni.