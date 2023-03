Si smarrisce in un buco dell’appartamento: il gatto appena adottato

Un gatto appena adottato da una famiglia si smarrisce in buco del loro appartamento: il micio dopo vari tentativi è stato individuato.

Un dolce micio di tre anni, dal pelo bianco e nero, era appena stato adottato da un’affettuosa famiglia che risiede in un piccolo comune del vicentino, quando – all’improvviso – i suoi proprietari hanno perduto le tracce del gatto mentre si trovava all’interno del loro appartamento. Soltanto dopo alcune accurate ricerche, e in seguito ai primi momenti di spavento per la sua incolumità, i padroncini del gatto hanno infine compreso cosa avrebbe causato la sua scomparsa.

Si smarrisce in un buco dell’appartamento: ritrovato il gatto appena adottato – FOTO

I proprietari di casa, a Montecchio Maggiore, in Veneto, hanno compreso che il loro gatto – dopo essere andato in esplorazione del suo nuovo appartamento – fosse riuscito accidentalmente ad inserirsi in una canna fumaria ormai in disuso. Ma pur avendo finalmente compreso dove si trovasse, e non riuscendo a salvarlo da soli, hanno preferito contattare le autorità competenti per risolvere la questione.

I Vigili del Fuoco hanno informato i residenti della zona dell’accaduto, spiegandone le dinamiche, la sera stessa in cui si è verificato l’episodio. Il gatto era scomparso nel pomeriggio di domenica, 26 febbraio, dopo essere rimasto incastrato all’interno della canna fumaria inutilizzata della sua nuova abitazione, ed è stato tratto in salvo soltanto poche ore più tardi.

L’intervento delle Fiamme Rosse si è rivelato indispensabile per riportare il micio in salvo senza rischiare che potesse ferirsi durante la discesa. L’animale è stato descritto dai pompieri come “un bel esemplare“, il quale sarebbe accidentalmente riuscito a “infilarsi” dapprima “in una presa d’aria” fino a rimanere bloccato “nel condotto di scarico dei fumi“.

La missione di salvataggio si sarebbe rivelata più complicata del previsto, dal momento che il felino – probabilmente molto disorientato e spaventato in virtù della condizione costrittiva nella quale si trovava – “continuava a spostarsi” senza sosta, rendendo così difficile il suo immediato recupero. Infine, quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a individuarlo con maggior precisione in un momento di stati, lo hanno catturato e inserito all’interno di un trasportino. Una volta tranquillizzato, il micio è stato rifocillato.

L’episodio è stato raccontato in sequenza, e tramite la condivisione di alcune significative immagini, sul profilo Facebook ufficiale della “Direzione Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige”.