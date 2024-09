Si scopre che le scuole elementari, ultima eccellenza di un sistema complesso, si stanno decomponendo, forse per lasciare spazio a una nuova sfida, che non è soltanto didattica.

Nora De Luca scrive un racconto pieno di grazia e di rabbia, di sgomento e di commozione. È un racconto scritto per far sapere e per chiedere aiuto, per mettere accanto alla catena degli eventi una traccia di sorriso.

🖍️ “I figli degli altri”, Nora De Luca