Si schiudono 9 uova e uno dei piccoli è incredibilmente raro: doppia felicità

Al Parco di Monte Urpinu di Cagliari due femmine di pavone hanno terminato le loro cove: si schiudono nove uova e uno dei piccoli è incredibilmente raro.

La nascita di un cucciolo, di qualsiasi specie, è sempre un evento meraviglioso che riempie di gioia chi si trova ad assistervi. E particolarmente felici si sono mostrate due femmine di pavone che pochi giorni fa, alla schiusa delle prime uova delle loro covate, sono diventate mamme. A dare l’annuncio del lieto evento sono stati i post e le foto condivise sulle pagine social del Servizio Verde, Parchi e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, capoluogo della regione autonoma della Sardegna. Sul profilo Facebook di @Cagliari Verde hanno iniziato così a circolare le prime immagini dei pulcini di pavone. Ma le sorprese non sono finite…

Si sono schiuse nove uova di pavone a Cagliari: tra i piccoli nati c’è un pulcino davvero raro

Oltre al duplice lieto evento della contemporanea schiusa delle due covate, le pagine social hanno annunciato che uno dei piccoli appena nati è davvero speciale: è un rarissimo pulcino albino.

I pavoni si trovano al Parco di Monte Urpinu, un vasto giardino urbano di Cagliari che si trova nell’omonimo quartiere. Per secoli dominato da una natura selvaggia, abitato da diverse specie di animali (particolarmente frequenti le volpi, alle quali il parco deve il nome “Urpinu”, che in sardo significa per l’appunto “Volpino”), nell’Ottocento i proprietari, i Sanjust di Teulada, piantarono numerosi pini d’Aleppo. Oggi il Parco di Monte Urpinu si estende per trecentocinquanta mila metri quadrati offrendo ai visitatori suggestivi scorci su Cagliari e sul Campidano, sullo stagno di Molentargius e sulla spiaggia del Poetto (Su Poettu).

Proprio all’interno del parco pochi giorni fa due femmine di pavone, residenti nel giardino sardo, hanno terminato la cova di quasi tutte le rispettive uova e «al momento della schiusa nove pulcini sono entrati a far parte dell’avifauna del Parco» (come si legge nei post su Facebook). Al momento le due nidiate, ciascuna costituita da sei uova, sono ospitate e protette all’interno della voliera centrale prospiciente ai laghetti che fanno parte del Parco.

Ciò che ha attirato l’attenzione di tutti è la presenza, tra i piccoli appena nati, di un raro esemplare di pulcino albino. Il Vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius ha commentato l’evento con queste parole: «A margine dell’iniziativa “AdottiAMO le radici della nostra città”, durante la quale numerose scolaresche hanno adottato cento e uno pini del Parco di Monte Urpinu, ho appreso con soddisfazione la notizia della nascita dei nove piccoli pavoni, che ho potuto osservare all’interno della voliera. Colpisce certamente il pulcino albino, che impreziosirà in maniera particolare il nostro parco. Questo nuovo ciclo di nascite si va a sommare alle precedenti di altra specie, anatre e galline, particolarmente prolifiche in questo 2023».

I piccoli sono esemplari di pavone reale o pavone blu, anche noto come pavone indiano (o secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758 con il nome scientifico di Pavo cristatus), un uccello appartenente alla famiglia dei Fasianidi. Le femmine di pavone, che si differenziano dai maschi per la colorazione e le dimensioni, in primavera depongono dalle quattro alle nove uova; la cova ha una durata media di quattro settimane e i pulcini che nascono in genere hanno un piumaggio marroncino. Il piccolo albino nato a Cagliari è quindi davvero speciale e sta già facendo parlare di sé la comunità del web, che ha accolto con un caloroso benvenuto i pulcini che stanno compiendo i loro primi passi nel mondo. (di Elisabetta Guglielmi)