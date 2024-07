si sarebbe reso protagonista di un gesto gravissimo

Una notizia del tutto inaspettata ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo. Le ultime fonti rivelano che il figlio di un famosissimo attore è stato tratto in arresto in quanto avrebbe aggredito e ferito la madre.

Immagine di repertorio

Ecco che cosa è successo e di chi stiamo parlando.

Il figlio dell’attore aggredisce la madre: l’evento è inaspettato

Qualche ora fa una notizia a dir poco inaspettata è stata diramata nel mondo dello spettacolo. Il figlio di un grande interprete della recitazione si sarebbe infatti commesso di un reato a dir poco spregevole. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito la madre.

Weston e la madre

Ovviamente scene simili non possono passare in sordina, motivo per cui le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo del misfatto e hanno prontamente arrestato il ragazzo. L’aggressione di cui parliamo si è verificata il 28 Aprile, anche se l’arresto effettivo del colpevole è avvenuto pochi giorni fa.

La notizia non è stata divulgata fino all’ultimo momento, quando il ragazzo avrebbe per l’appunto deciso di consegnarsi alla giustizia in maniera spontanea. Non sappiamo bene che cosa sia successo, ma pare che il ragazzo fosse in preda ad una crisi nervosa. La madre avrebbe quindi fatto di tutto per calmarlo ma lui, in preda alla rabbia e allo sconforto, l’avrebbe ferita.

Ragazzo ferisce la madre: di chi parliamo?

Nicholas Cage

Come accennato nel paragrafo precedente, il ragazzo di cui parliamo non è un giovane qualunque, ma il figlio di un noto attore hollywoodiano. Il suo nome è Weston Coppola Cage, che è per l’appunto il figlio di Nicholas Cage.

La madre del ragazzo risponde invece al nome di Christina Fulton. Il ragazzo si è quindi consegnato spontaneamente nelle mani della polizia ma dopo poche ore è stato rilasciato, in quanto qualcuno ha pagato una cauzione di circa 150.000 $.

Weston e il padre

Da quello che sappiamo non è la prima volta che il giovane ha problemi con la legge. In passato ha già avuto problemi che hanno a che fare con la droga e con l’alcol, In alcuni casi è stato beccato al volante mentre era ubriaco e pare essere incappato anche nell’omissione di soccorso. I genitori del ragazzo hanno quindi fatto sapere che faranno di tutto per tutelare la sua salute mentale.