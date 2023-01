Si può trovare l’amore dopo aver perso tutto?

L’auto sulla quale viaggiano Kyle e la sua fidanzata ha un terribile incidente, e quando il ragazzo si sveglia si ritrova con un trauma cranico, i sogni infranti e una realtà difficile da accettare. Quel che è peggio, nessuna delle persone che lo circondano sembra capire a pieno la sua sofferenza. Fino a che non incontra Marley. Anche lei sta cercando di guarire una ferita profonda, di cui peraltro ritiene di essere l’unica responsabile.

A mano a mano che i due si frequentano, scoprono di essere in grado di aiutarsi reciprocamente a superare il momento più doloroso della loro vita, ma il destino forse ha in serbo per loro altre sorprese…

Da oggi in preorder “Tutto questo tempo” di @rachaellippincott e @mikkidaughtry, che già ci avevano fatto versare milioni di lacrime con “A un metro da te”.