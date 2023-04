Si può sviluppare il Long Covid alla seconda infezione?

Anche in caso di reinfezione è possibile sviluppare il Long Covid, la sindrome che insorge anche molte settimane dopo l’infezione acuta. Tuttavia, è più probabile svilupparla alla prima infezione piuttosto che alla seconda, almeno secondo una ricerca britannica. «Sembra che il rischio sia significativamente inferiore la seconda volta rispetto alla prima volta», afferma Daniel Ayoubkhani, scienziato dell’Office for National Statistics nel Regno Unito. Tuttavia la ricerca britannica, che ha coinvolto oltre 500.000 persone al 5 marzo, conclude chiaramente che il rischio Long Covid non arriva mai a zero.

Il rischio «zero» non esiste, ma alla seconda infezione è più basso

«Il rischio è significativamente inferiore, … ma è ancora non trascurabile», dice Ayoubkhani. «Non è impossibile sviluppare il Long Covid la seconda volta se non lo si è sviluppato la prima volta. Penso che sia il punto chiave del nostro studio», aggiunge. Nella ricerca sono stati monitorati i sintomi del Long Covid, come affaticamento, dolori muscolari, mancanza di respiro e problemi di concentrazione. La «fatigue» e la difficoltà di concentrazione sono risultate le manifestazioni più comuni. Tra gli adulti, il 4% ha riportato sintomi che persistevano almeno quattro settimane dopo la loro prima infezione. Al contrario, solo il 2,4% di coloro che non avevano sviluppato problemi persistenti dopo la prima infezione ha riportato sintomi dopo il secondo contagio. «Questa è una significativa riduzione delle probabilità», sottolineano i ricercatori.

Rischio Long Covid più basso per immunità acquisita o naturale resistenza

Lo studio non ha esaminato il motivo per cui il rischio di Long Covid sarebbe inferiore in una seconda infezione rispetto a una prima. Ma Ayoubkhani dice che potrebbero esserci diverse ragioni, come ad esempio l’immunità acquisita da precedenti infezioni o una naturale resistenza alla sindrome post-infezione. I risultati della ricerca britannica sono coerenti con uno studio americano precedente, condotto esaminando i dati di centinaia di migliaia di pazienti trattati attraverso la US Veterans Administration. Lo studio, pubblicato lo scorso novembre, ha rilevato che il rischio di avere ancora problemi di salute un anno dopo aver contratto il Covid è sceso da circa il 10% da una prima infezione a circa il 6% da una seconda infezione.

Omicron legata a un minor rischio di sindrome post-infezione

«Innegabilmente, stiamo vedendo molto, molto chiaramente che per la seconda infezione il rischio è inferiore rispetto alla prima infezione», afferma Ziyad Al-Aly , un epidemiologo della Washington University di St. Louis che ha condotto lo studio. Al-Aly concorda sul fatto che potrebbe essere dovuto in parte all’immunità acquisita dalla prima infezione. Un altro fattore è che i ceppi successivi del virus sembrano causare malattie più lievi, il che potrebbe renderli meno propensi a portare il Long Covid. «Quando le persone sono state reinfettate, generalmente sono state nuovamente infettate da Omicron, che è certamente più mite», dice Al-Aly.