Si può mentire spudoratamente pur essendo convinti di dire la verità? Zadie Smi…

Si può mentire spudoratamente pur essendo convinti di dire la verità? Zadie Smith se lo chiede nel suo nuovo libro, “L’impostore”, che segna il suo felice ritorno alla forma romanzesca dopo più di un decennio. La storia, diversa da tutte quelle scritte fino ad ora, ci trasporta nella Londra vittoriana tra il 1830 e il 1877 e riprende personaggi, fatti e documenti reali. Sono 3️⃣ le trame principali:

👉🏻 La storia di Eliza Touchet, governante tuttofare del cugino e scrittore William Ainsworth, realmente esistito e, per un certo periodo più popolare di #CharlesDickens. Oggi non lo ricorda nessuno. 👉🏻 Il processo Tichborne. Sir Arthur Orton, meglio conosciuto come Il Pretendente, fu un macellaio che affermò di essere, in realtà, il baronetto Sir Roger Tichborne, ritenuto morto da tempo. 👉🏻 La vita di Andrew Bogle, ex schiavo giamaicano, principale testimone del processo Tichborne. 🇯🇲 “L’impostore”, #ZadieSmith