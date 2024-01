Si può capire se il gatto è maschio o femmina dal colore del pelo?

Credenze o verità? Possiamo capire se il nostro gatto è maschio o femmina semplicemente guardando il colore del suo pelo? Scopriamolo.

Sapere se il proprio amico a quattro zampe sia maschio o femmina potrebbe non fare la differenza per chi ama indistintamente la propria palla di pelo, ma può servire per capire quale nome dare al Micio.

Tuttavia sono molte le credenze e i misteri che si nascondono dietro la scoperta del genere del felino. Infatti, molti credono che il colore del pelo del gatto possa dirci realmente se quest’ultimo sia maschio o femmina. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Possiamo capire se il gatto è maschio o femmina dal colore del suo pelo?

Scoprire il genere del proprio amico a quattro zampe è utile per dare un nome alla propria palla di pelo, ma è sempre stato un mistero su come capire se Micio sia maschio o femmina.

Infatti, sebbene ci si possa confrontare col proprio veterinario per sapere se il proprio felino sia femmina o maschio, molti credono che osservando semplicemente il colore del mantello del proprio amico peloso, si possa comprendere il genere del felino.

Ma è davvero così? Sebbene per alcune specie la genetica del colore del pelo sia legata al loro genere maschio o femmina, per i nostri amici a quattro zampe non è così, o almeno non lo è del tutto. Infatti, in alcuni casi, come per esempio per i gatti calico, vi è una relazione tra il colore del pelo del micio e il suo genere.

Difatti i gatti calico, conosciuti anche come gatti tricolore, sono sempre quasi tutte femmine. Ciò perché la particolarità del colore del mantello, ossia bianco, arancione e nero è dovuta alla presenza di 2 cromosomi X nel felino.

Dal momento che i felini maschi, per essere tali devono presentare un cromosoma X ed uno Y, difficilmente possono essere tricolori, a meno che non presentino la sindrome di Klinefelter, la quale gli consente di avere sia un cromosoma Y che due cromosomi X.

Per quanto riguarda invece il colore del pelo degli altri gatti, che siano gatti neri, gatti bianchi con macchie colorate, gatti bianchi o gatti arancioni, non determina il genere del nostro amico a quattro zampe. Infatti in questi casi i felini possono essere sia maschi che femmine a prescindere dal colore del pelo.

Come capire se il gatto è maschio o femmina

Ma come possiamo capire allora se il gatto è maschio o è femmina? Per comprendere il genere del proprio amico a quattro zampe basta semplicemente affidarsi alle sue caratteristiche fisiche.

Se alzando la coda del proprio amico peloso osserviamo un’ampia distanza tra i suoi genitali e il suo ano, significa che il gatto è maschio. Se invece i genitali e l’ano sono ravvicinati, molto probabilmente il gatto è femmina.

Tuttavia, per essere sicuri se il proprio amico a quattro zampe sia maschio o femmina è necessario consultare il veterinario.

Quest’ultimo data la sua esperienza e la sua conoscenza, potrà identificare il genere del Micio soprattutto se si tratta di gatti giovani dove è più difficile evidenziare le caratteristiche fisiche descritte in precedenza.