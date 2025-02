Si prevede un’intensificazione sismica

Lunedì 10 febbraio alle ore 14:19, un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito Linguaglossa, in provincia di Catania, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di circa 3 chilometri. Prima e dopo questo evento principale, l’Ingv ha rilevato altre quattro scosse minori: alle 09:32 (magnitudo 2.3), alle 12:52 (magnitudo 2.5), alle 14:21 (magnitudo 2.4) e alle 15:06 (magnitudo 2.7).

Nonostante non si segnalino danni a persone o cose, si teme un possibile sciame sismico nella zona. Diverse testimonianze di residenti sui social hanno riferito di aver avvertito la scossa, con alcuni che hanno descritto la sensazione di vibrazione, come nel caso di una sedia che ha tremato.

Alcuni utenti hanno segnalato di aver percepito il terremoto anche in altre località vicine, come Giarre e Mascali. Uno sciame sismico è definito come una serie di terremoti che si verificano in un’area limitata, in un breve arco di tempo e con magnitudo simili. Questa situazione non è insolita in alcune delle aree sismiche italiane, come ad esempio i Campi Flegrei.

Il fenomeno è motivo di attenzione per le autorità e la popolazione, considerando la vulnerabilità della zona sismica e la necessità di prepararsi a eventi futuri.