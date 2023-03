Si presenta al concerto ma si addormenta sul palco: cane virale su TikTok

Il cane randagio diventa virale su TikTok: sale sul palco durante il concerto ma poi si addormenta e scatena l’entusiasmo dei fan.

Il carnevale è una tradizione iconica in Brasile e ogni città in scena un proprio spettacolo. Uno dei più frequentati è il Carnevale di Recife, una città costiera situata nel nord-ovest del Paese. Solitamente la festa inizia con una sfilata di apertura per proseguire con concerti e festeggiamenti che durano diversi giorni con migliaia di persone che si riversano per le strade. Proprio durante questo evento è accaduto l’incredibile.

Il cane si addormenta sul palco durante il concerto di Carnevale – VIDEO

Come le persone, diversi cani randagi sono attratti dalla folla in cerca di cibo e talvolta anche di affetto, come è successo a un cane che i social network hanno rinominato Caramelo Cultural dopo che è diventato virale per aver dormito in mezzo al palco del Carnevale. La svolta incredibile è che la sua popolarità su internet ha contribuito al lieto fine della storia.

Un cane meticcio di taglia media è stato immortalato dall’utente di TikTok Claudio Henrik, @claudiohenrik1, mentre dormiva profondamente nel bel mezzo dello spettacolo della cantante brasiliana Marina Sena. Incurante del trambusto del pubblico, del rumore prodotto dagli strumenti musicali, dei ballerini sul palco e anche delle luci colorate, l’animale riposava sulla schiena durante l’esibizione. Ma questa non è stata l’unica volta che Caramelo Cultural ha fatto le sue cose al Carnevale di Recife. Altri video postati sui social network mostrano, infatti, il cane randagio mentre gioca e si riposa durante le esibizioni di altri artisti locali.

Grazie alla fama acquisita attraverso i social, un’associazione animalista è intervenuta per migliorare la vita del cane, il quale è stato quindi portato all’ospedale veterinario di Recife per essere vaccinato e sottoposto ad una serie di esami medici per conoscere le sue condizioni. Una volta appurato che era sano ed era tutto apposto, i volontari hanno lanciato un sondaggio sui loro social network affinché i loro follower scegliessero un nome più appropriato. Così, Caramelo Cultural è stato ufficialmente ribattezzato Frevo.

@claudiohenrik1O cachorrinho brisado no show de Marina Sena ♥️ ♬ som original – Claudio Henrik

Dalla pubblicazione del post, oltre 20 persone hanno fatto domanda per adottare Frevo e ad aggiudicarsi la vittoria è stata la famiglia Coelho, che più di due mesi fa ha perso il suo animale domestico di nome Pepito e stava cercando un altro cane a cui donare il loro amore. La famiglia nonostante fosse ancora in lutto per il cane scomparso, è stata conquistata a prima vista dal Caramelo Cultural. I social hanno donato nuova vita a questo randagio che adesso ha una famiglia su cui poter contare.