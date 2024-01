La dolcezza del gatto Pokey conquista gli utenti del web: il felino si prende cura dei cuccioli rimasti orfani e li accudisce amorevolmente.

Nonostante spesso si tenda a credere che i gatti siano animali poco affettuosi, in realtà non è affatto così. Nella maggior parte dei casi, infatti, i felini domestici sono bisognosi di coccole e attenzioni da parte della loro famiglia umana ma anche da parte dei loro simili. A dimostrarlo ancora una volta è il gattino dal manto bianco e nero di nome Pokey. Questo dolcissimo quattro zampe aiuta la sua famiglia umana a prendersi cura dei cuccioli di gatto rimasti orfani ed è estremamente premuroso nello svolgere il suo importante compito.

Il gatto Pokey si prende cura dei cuccioli orfani: ha imparato anche ad aprire le porte di casa per raggiungere i micetti

I proprietari di Pokey hanno creato per lui una pagina Instagram (all’account @pokey potpie) sulla quale condividono video e filmati. Dato il grande successo ottenuto da questi contenuti, The Dodo (un marchio multimediale americano e un editore digitale focalizzato sul raccontare storie di animali) ha deciso di intervistare gli umani del micetto, condividendo poi il filmato su YouTube all’account social @The Dodo.

Nella didascalia posta a corredo del video condiviso su YouTubd si legge: «Il gatto è il miglior fratello adottivo dei gattini. Questo gatto ha imparato ad aprire le porte da solo in modo da poter incontrare i nuovi gattini. Puoi tenere il passo con Pokey e tutti i suoi piccoli bambini adottivi su Instagram».

Pokey è arrivato nella sua casa adottiva per un affido temporaneo. I proprietari del micetto offrivano infatti la loro disponibilità ad accudire felini domestici per un breve periodo prima che questi venissero adottati. Quando hanno visto il piccolo Pokey hanno però capito che quel gattino era diverso da tutti gli altri e hanno deciso di tenerlo per sempre. Nel corso degli anni, hanno accolto centinaia di micetti del rifugio che avevano bisogno di una sistemazione provvisoria prima di trovare la loro casa adottiva.

Ogni quattro zampe che è entrato a far parte, seppure per poco, della famiglia è stato accolto da Pokey nel modo più ospitale possibile. Il gatto, descritto come estremamente amichevole e dall’attitudine calma e dolce, si è affezionato a tutti i micetti che a rotazione sono entrati nella sua casa, mostrando nei loro confronti una premura e un affetto incredibili. Soprattutto nei confronti dei cuccioli, che rimasti orfani e troppo piccoli per essere svezzati avevano bisogno di cure e attenzioni continue, Pokey mostra tutta la sua dolcezza.

Come hanno raccontato i proprietari, il gatto bianco e nero ha imparato addirittura ad aprire la maniglia della porta per entrare in tutte le stanze della casa e raggiungere i cuccioli anche quando questi si trovano in isolamento per la quarantena preventiva.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

I casi di abbandono di cucciolate di gatti indesiderati sono diffusi in tutto il mondo. Sui social network ogni giorno vengono condivise storie e immagini di poveri quattro zampe allontanati dalle madri e lasciati soli in strada. Fortunatamente, in molti casi, questi piccoli vengono salvati e spesso affidati a genitori a quattro zampe adottivi.

Non è insolito che i cuccioli orfani vengano adottati da gattine che hanno già i loro piccoli; a volte capita anche che gli orfanelli trovino mamme amorevoli appartenenti a una specie diversa dalla propria. A volte capita anche, seppur con meno frequenza, che i micetti vengano accuditi da padri adottivi. E proprio ciò ha dimostrato Pokey che si è assunto il compito di tranquillizzare i piccoli appena arrivati a casa in attesa di venire adottati. (di Elisabetta Guglielmi)