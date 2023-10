Si potrebbe definire “Veleno a colazione” un libro di filosofia, il che non semb…

Si potrebbe definire “Veleno a colazione” un libro di filosofia, il che non sembra piacere a molte persone. Ma anche un poliziesco, e pare che questi già piacciano di più. Di certo, al signor Snicket non è piaciuto occuparsi di questo caso, ma non ha avuto scelta: se l’è trovato proprio lì, servito nel piatto a colazione. Nel corso della sua lunga e ambigua carriera il signor Snicket ha investigato su moltissimi crimini e misteri: tradimenti, cospirazioni, incendi sospetti.

In questo libro, invece, indaga sulla propria morte. 🧪 “Veleno a colazione”, Lemony Snicket