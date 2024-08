Si potrà persino eliminare l’App Store

Dopo aver esaminato le beta di iOS 18 e iOS 18.1, torniamo a focalizzarci su novità relative al sistema operativo di casa Apple. L’azienda di Cupertino ha annunciato infatti una questione importante legata ad app come Messaggi e Telefono.

Come spiegato direttamente sul portale ufficiale Apple Developer nella giornata del 22 agosto 2024, entro la fine dell’anno, in seguito all’arrivo di iOS 18 e iPadOS 18 previsto per settembre, gli utenti europei saranno in grado di modificare le app di default relative al proprio iPhone/iPad. Questo in vari ambiti, non solo a livello di browser.

Più precisamente, si fa riferimento alla possibilità di cambiare le app di default relative alle chiamate, ai messaggi, alla gestione delle password e alla tastiera, ma non solo. Nella primavera del 2025 arriveranno altre possibilità relative, ad esempio, al navigatore, al filtro antispam e alla traduzione. Per l’occasione, verrà aggiunta una sezione “App predefinite” nelle Impostazioni del sistema operativo, che darà agli utenti vasta possibilità di personalizzazione in questo ambito.

Non è però finita qui, considerando che, sempre per gli utenti europei, sarà possibile anche eliminare alcune app preinstallate, compreso l’App Store. D’altronde, di recente c’è stata l’apertura degli store di terze parti di iOS in Europa, che da poco sono accessibili gratuitamente grazie a Epic Games. Tuttavia, va detto che questi sono ancora molto limitati e dunque difficilmente qualcuno deciderà di disinstallare il classico App Store.

Fatto sta che sarà possibile eventualmente disinstallare app come Messaggi, Foto, Fotocamera e Safari, dato che le uniche applicazioni che gli utenti europei non potranno disinstallare dal proprio iPhone/iPad saranno Telefono e Impostazioni. Insomma, quel che è certo è che, per via delle novità in termini di normative europee, Apple sta modificando in modo importante l’esperienza software offerta dai suoi dispositivi.